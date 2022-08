NASPI in ritardo? Ecco cosa succede veramente

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Cerchiamo di capire insieme come mai ci sono questi ritardi per quanto riguarda l’arrivo dei soldi per chi prende la. Iniziamo dicendo che questo pagamento mensile arriva alle persone che si trovano in disoccupazione e quindi hanno perso il proprio lavoro, ed arriva direttamente dall’INPS, ma sembra che ci siano dei ritardi. Cerchiamo quindi di capire come mai estando, anche perchè spesso è l’unica fonte di sostentamento per alcune famiglie e quindi unpuò causare seri problemi nella gestione familiare. Iniziamo dicendo che se il primo pagamento inche riguarda lai motivi possono essere vari, come primadiciamo che per esempio ad aprile si paga il mese di marzo e così via, quindi regoliamoci già come ...