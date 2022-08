Meeting di Rimini, Draghi: “L’Italia è un grande paese, ce la farà con qualunque governo. Il suo posto è nella Nato, isolarci non è nel nostro interesse” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il premier: «Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse internazionale». Sul gas russo: «Saremo indipendenti nel 2024». E sul Pnrr: «Centreremo gli obiettivi prima del cambio di governo». Ai giovani: «Siete la speranza della politica» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il premier: «Protezionismo e isolazionismo non coincidono con ilinternazionale». Sul gas russo: «Saremo indipendenti nel 2024». E sul Pnrr: «Centreremo gli obiettivi prima del cambio di». Ai giovani: «Siete la speranza della politica»

