LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga, gruppo a 3’40” (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 15.32 70 km al traguardo. Sta per iniziare la terza salita di giornata, l’Alto de Morga (8,1 km al 3,6%). 15.29 Tra i corridori in fuga quello messo meglio in classifica generale è Rudy Molard (Groupama – FDJ). Alla partenza di questa mattina il francese si trovava a 58” da Primoz Roglic e ora è quindi virtualmente maglia rossa. 15.26 Il gruppo si trova ora a 3’40” dai battistrada. 15.23 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.20 Ricordiamo nel frattempo chi sono i 18 uomini al comando: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Julius Johansen (Intermarché – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta15.32 70 km al traguardo. Sta per iniziare la terza salita di giornata, l’Alto de Morga (8,1 km al 3,6%). 15.29 Tra i corridori inquello messo meglio in classifica generale è Rudy Molard (Groupama – FDJ). Alla partenza di questa mattina il francese si trovava a 58” da Primoz Roglic e ora è quindi virtualmente maglia rossa. 15.26 Ilsi trova ora a” dai battistrada. 15.23 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.20 Ricordiamo nel frattempo chi sono i 18 uomini al comando: Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Jake Stewart (Groupama – FDJ), Julius Johansen (Intermarché – ...

