L'Autorità Garante dice no al duello Meloni-Letta da Vespa (e altrove): «Ci vuole parità di trattamento» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Niente da fare, a meno di colpi di scena il match tv tra Giorgia Meloni e Enrico Letta non ci sarà, almeno in questi trenta giorni di campagna elettorale. Lo ha deciso, e comunicato, poco fa L'Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom). Ecco la spiegazione:: «La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell'informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri». La decisione di Agcom è arrivata dopo una serie di segnalazioni sul confronto tra Letta e Meloni che dovrebbe tenersi negli ...

