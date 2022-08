Jovanotti ed Elisa insieme nel singolo Palla al centro (Di mercoledì 24 agosto 2022) , un’esplosione sonora e un crossover nuovo nato da un beat trascinante Venerdì 26 agosto Elisa torna in radio con Palla al centro (Island Records), il nuovo singolo con Jovanotti. Il brano, estratto dall’ultimo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con Jovanotti, sulla magistrale produzione di DRD. Metafore potenti, piene d’energia e solarità, percussioni in levare, tastiere ipertrofiche: Palla al centro è un’esplosione sonora e un crossover nuovo nato da un beat trascinante e dalla penna originale di Elisa con innesti incisivi di Jovanotti. “Staccare gli occhi dallo schermo / Fare un giro più a largo / Non è quante volte sbaglio / Sono quelle in cui ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) , un’esplosione sonora e un crossover nuovo nato da un beat trascinante Venerdì 26 agostotorna in radio conal(Island Records), il nuovocon. Il brano, estratto dall’ultimo doppio album Ritorno al Futuro / Back to the Future, vede l’artista cantare per la prima volta un inedito con, sulla magistrale produzione di DRD. Metafore potenti, piene d’energia e solarità, percussioni in levare, tastiere ipertrofiche:alè un’esplosione sonora e un crossover nuovo nato da un beat trascinante e dalla penna originale dicon innesti incisivi di. “Staccare gli occhi dallo schermo / Fare un giro più a largo / Non è quante volte sbaglio / Sono quelle in cui ...

Filippo87827533 : Elisa collabora con Jovanotti. Peccato.... Beh.. La amo comunque #elisa #jovanotti #ecotour #jovabeachparty2022 @elisatoffoli @lorenzojova - folkloricham : Elisa come si permette a rilasciare come singolo la merdata con Jovanotti al posto di Come sei veramente. Io i bigl… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 26 agosto @elisatoffoli torna in radio con “Palla al centro”, il nuovo singolo con @lorenzojova - nico_ceto : Siamo le onde, siamo le onde… da domani #pallaalcentro nelle radio!! Pezzo fighissimo tutto da ballare di #elisa… - MontiFrancy82 : Venerdì 26 agosto @elisatoffoli torna in radio con “Palla al centro”, il nuovo singolo con @lorenzojova -