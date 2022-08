Fiorentina, Gazzetta: “Barak veste viola, ma non solo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fiorentina, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Fiorentina ha messo a segno un grande colpo di mercato ad oggi. “Barak e Commisso. L’esodo dei tifosi viola che rivedono l’Europa (l’ultima fu ai tempi di Prandelli e i Preliminari sorrisero alla Fiorentina) sarà non banale, il “De Grolsch veste” sarà probabilmente tutto esaurito, il 2-1 dell’andata lascia tranquilli ma non troppo e insomma la mente è rivolta lì ma anche – appunto – alla programmazione che il club di Commisso (che ieri ha salutato e caricato la squadra, vedrà la gara a Firenze) “Ha già fatto da tempo e con evidenti risultati. Antonin Barak sarà, appunto, il primo rinforzo. E lo sarà comunque vada perché l’interno/assaltatore del Verona arriverà a prescindere ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laha messo a segno un grande colpo di mercato ad oggi. “e Commisso. L’esodo dei tifosiche rivedono l’Europa (l’ultima fu ai tempi di Prandelli e i Preliminari sorrisero alla) sarà non banale, il “De Grolsch” sarà probabilmente tutto esaurito, il 2-1 dell’andata lascia tranquilli ma non troppo e insomma la mente è rivolta lì ma anche – appunto – alla programmazione che il club di Commisso (che ieri ha salutato e caricato la squadra, vedrà la gara a Firenze) “Ha già fatto da tempo e con evidenti risultati. Antoninsarà, appunto, il primo rinforzo. E lo sarà comunque vada perché l’interno/assaltatore del Verona arriverà a prescindere ...

