FdI sbugiarda la Ferragni sull’aborto “negato” nelle Marche | è una fake news | informati

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Che caso… A ridosso delle elezioni. All’indomani del comizio di apertura della campagna elettorale tenuto ieri ad Ancona dalla presidente di FdI Giorgia Meloni. E nel giorno in cui la Repubblica spara a zero sul modello, Chiarane approfitta per vestire i panni dell’influencer del mainstream e del guru progressista che strizza l’occhio alla sinistra in campagna elettorale, subito pronta ad andare dietro alla diva social, rilanciando i soliti mantra sulle battaglie civili e i diritti delle donne. E così, forse stanca di pubblicizzare outfit e di postare scene di vita familiare in versione vacanze estive, oggi l’imprenditrice digitale più corteggiata del web ha deciso di ammaliare il suo milionario seguito di proseliti discettando su aborto e sanità, tra diritto e amministrazione pubblica. Aborto, laattacca Fdi ...