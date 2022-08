Ex Milan, Kaká è pronto alla nuova carriera: sarà allenatore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ricardo Kaká si prepara alla nuova carriera: l'ex Milan, infatti, è pronto a vestire i panni dell'allenatore, anche se manca ancora un po' di tempo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ricardosi prepara: l'ex, infatti, èa vestire i panni dell', anche se manca ancora un po' di tempo

PassioneMilan3 : ?? “A #maggio ho completato il corso di studi #CBFAcademy e ho ottenuto la licenza A, posso allenare tutte le squadr… - sportface2016 : L'ex #Milan #Kakà si appresta a iniziare la carriera da allenatore - sportli26181512 : Kakà pronto alla svolta: 'Non vedo l'ora! A breve potrò allenare' - Ervate2 : @Aleamoruso99 Leonardo già sapeva e per questo iniziò a rispondergli in maniera seccata. Ebbe anche il coraggio di… - diavolista : @MagliolaManuel @geppetto23 A parte che sono prezzi di 20 anni fa e poi Kakà quando è al Milan lo sfottevano per il… -