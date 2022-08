Energia, Salvini: investiamo nel nucleare, è pulito e sicuro (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Fa bene il presidente Draghi a chiedere l'intervento dell'Europa ma nel frattempo l'Italia si deve muovere. Facendo cosa: estraendo più gas, importando più gas, liberando tutti gli impianti bloccati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Fa bene il presidente Draghi a chiedere l'intervento dell'Europa ma nel frattempo l'Italia si deve muovere. Facendo cosa: estraendo più gas, importando più gas, liberando tutti gli impianti bloccati ...

CarloCalenda : La situazione costo dell’energia è drammatica in tutta UE. Così finiremo in recessione rapidamente. Il price cap eu… - CarloCalenda : Mentre #Draghi negoziava in Europa il tetto al prezzo del gas, alcuni partiti italiani erano invece impegnati a sfi… - matteosalvinimi : #Salvini: L'energia #nucleare è la più pulita e sicura. Stanno costruendo centrali nucleari ovunque nel mondo. Sono… - Massxmo : RT @Eric57017912: SE VOTI CHI GLI INVIA ARMI E SOLDI, LO FARANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA #PartitoDemo… - Massimi18895036 : RT @CarloCalenda: La situazione costo dell’energia è drammatica in tutta UE. Così finiremo in recessione rapidamente. Il price cap europeo… -