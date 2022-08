Elezioni liste Toscana: Corte Appello non ne ammette 6, fra queste Fn e Mastella Noi di centro (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Corte di Appello di Firenze, all'udienza dell'Ufficio elettorale di oggi, ha ammesso per la Toscana 14 liste per la Camera e 15 per il Senato, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre, su 20 liste depositate per entrambe le Camere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladidi Firenze, all'udienza dell'Ufficio elettorale di oggi, ha ammesso per la14per la Camera e 15 per il Senato, in vista dellepolitiche del 25 settembre, su 20depositate per entrambe le Camere L'articolo proviene da Firenze Post.

