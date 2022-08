**Elezioni: Berlusconi, 'sì al ponte sullo Stretto, stavolta non ci fermeranno'** (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Care amiche, cari amici, oggi vi parlerò del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata". Così Silvio Berlusconi sui social. "Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale. I miei governi erano giunti ad un passo dalla sua realizzazione. Nel 2005 eravamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Care amiche, cari amici, oggi vi parlerò deldi Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un'opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata". Così Silviosui social. "Io ho sempre ritenuto che ilfosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale. I miei governi erano giunti ad un passo dalla sua realizzazione. Nel 2005 eravamo ...

