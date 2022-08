"Crimes of the future", il ritorno di Cronenberg tra distopia ed evoluzione dei corpi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes, arriva dal 24 agosto nelle sale il nuovo film del regista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo essere stato presentato al Festival di Cannes, arriva dal 24 agosto nelle sale il nuovo film del regista ...

perochan : Al cinema. Crimes Of The Future, David Cronenberg e il destino dell’evoluzione - SkyTG24 : Crimes of The Future, il futuro secondo David Cronenberg tra follia e chirurgia - valery_sant : Crimes of the future tocca i limiti dell’arte e dell’umano - zazoomblog : «Crimes of the future» l’amaro sapore della fine dell’umano - #«Crimes #future» #l’amaro #sapore - zazoomblog : «Crimes of the future» l’amaro sapore della fine dell’umano - #«Crimes #future» #l’amaro #sapore -