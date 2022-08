Chiamiamoli pantaboots Sono ampi | alti fino alla coscia | a metà tra gli scaldamuscoli | i cuissardes e le scarpe con tacco Ed ecco perché ne sentiremo molto parlare

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 agosto 2022) foto: IPA Mode che vanno, mode che vengono. Quando si parla di it shoes, generalmente ci si riferisce a quei modelli che si fanno notare per l’originalità e l’allure di novità. Spesso per una sola stagione. Forme sperimentali, dettagli sorprendenti e colori eye-catching. Abbiamo appena passato in rassegna ledell’autunno che non vediamo l’ora di indossare, edspuntare una nuova ispirazione per stivali degni di nota da sfoggiare nella nuova stagione fredda. Il merito? Di Rihanna, sempre una spanna avanti ai trend. Ma anche di Julia Fox e della supertop Elsa Hosk, che ne ha postata una sua versione su Instagram. E, poi, del popolo di TikTok che, ormai, si aggiudica la palma d’oro di trendsetter più ingegnoso del web. Il trend?i “. ...