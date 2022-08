Calcio | Immobile | ' quanto mi ritirerò tutti si renderanno conto di ciò che ho fatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - “Ci sono varie opinioni - non di- che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno arrabbiare. Ma alla fine, come mi dicono tutte le persone che mi vogliono bene, credo che quando smetterò di giocaresiveramente di ciò che ho”. Lo dice l'attaccante della Lazio Ciroin merito alle critiche ricevute in questi anni nonostante i tanti gol realizzati. "Hotanti gol di istinto soprattutto quando ero più giovane -aggiungea Dazn-. Hotanti gol già prima di averli fatti, nel senso che so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. È come se mi immaginassi il gol già durante l'azione, so già come potrebbe ...