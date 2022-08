Bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù con una grave disfunzione multiorgano

Linkiesta : La mia indipendenza e quella dell’#Ucraina, un giorno di 31 anni fa Il 24 agosto 1991, il Parlamento ucraino appro… - robertosaviano : Fabrice, migrante del Togo di nemmeno vent’anni, è aggrappato a una tavola di legno; sulla spalla regge una bambina… - rulajebreal : I Repubblicani hanno negato l'aborto ad una bambina di 10 anni vittima di stupro ed una ragazzina sedicenne. Ecco… - olivehater1 : @VitaliEmanuela @InH0cSignoVince @BabboMatteo Vai a leggere della BAMBINA di 10 anni stuprata dallo zio e rimasta i… - ilmessaggeroit : Bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù con una grave disfunzione multi… -

Sono ore di apprensione per unacalabrese di 5, positiva al Covid , ricoverata in terapia intensiva all' ospedale Bambino Gesù con una disfunzione multiorgano grave. La bimba, originaria del Vibonese, è arrivata a Roma ...Tempo di Lettura: 1 minuto ATRANI. Unafrancese di 9è stata investita da una moto mentre era in compagnia dei genitori nei pressi della strada al di sotto della collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani, in Costiera ...Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa dell'organizzazione internazionale che da oltre cent’anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo, commenta i dati emersi dalle ...Sono ore di apprensione per una bambina calabrese di 5 anni, positiva al Covid, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Bambino Gesù con una disfunzione multiorgano grave.