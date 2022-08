Appuntamento a Jackson Hole (Di mercoledì 24 agosto 2022) Inizia di nuovo il dibattito sulle politiche monetarie: dal 25 al 27 agosto, a Jackson Hole nelle montagne mozza fiato del Wyoming, oltre duecento banchieri centrali ed economisti si riuniranno per il 45esimo seminario internazionale della Federal Reserve Bak of Kansas City e pochi giorni dopo , il 9 settembre, si riunisce il Consiglio della Banca centrale europea (Bce). I partecipanti al simposio includono importanti banchieri centrali, ministri dell’economia e delle finanze, accademici e operatori sui mercati finanziari di tutto il mondo. I partecipanti si riuniscono per discutere le questioni economiche, le implicazioni e le opzioni politiche relative all’argomento del simposio. Gli atti del simposio includono documenti, commenti e discussioni. Per promuovere la discussione aperta per cui il simposio è noto, i partecipanti vengono selezionati in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Inizia di nuovo il dibattito sulle politiche monetarie: dal 25 al 27 agosto, anelle montagne mozza fiato del Wyoming, oltre duecento banchieri centrali ed economisti si riuniranno per il 45esimo seminario internazionale della Federal Reserve Bak of Kansas City e pochi giorni dopo , il 9 settembre, si riunisce il Consiglio della Banca centrale europea (Bce). I partecipanti al simposio includono importanti banchieri centrali, ministri dell’economia e delle finanze, accademici e operatori sui mercati finanziari di tutto il mondo. I partecipanti si riuniscono per discutere le questioni economiche, le implicazioni e le opzioni politiche relative all’argomento del simposio. Gli atti del simposio includono documenti, commenti e discussioni. Per promuovere la discussione aperta per cui il simposio è noto, i partecipanti vengono selezionati in ...

formichenews : Appuntamento a #JacksonHole. Scrive @GiuseppePennis4 ?? ?? - uffacheppa : RT @sole24ore: ?? Andamento ancora nel segno della cautela per le #Borse europee alla vigilia dell'appuntamento con il simposio dei banchier… - infoiteconomia : Appuntamento Jackson Hole si avvicina: e se la sorpresa arrivasse dalla Bce? (analisti) - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? Andamento ancora nel segno della cautela per le #Borse europee alla vigilia dell'appuntamento con il simposio dei banchier… - sole24ore : ?? Andamento ancora nel segno della cautela per le #Borse europee alla vigilia dell'appuntamento con il simposio dei… -