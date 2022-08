Acne in età adulta | sole | cioccolato | make-up e altri “falsi miti”

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’acne è tradizionalmente considerato un disturbo che colpisce gli adolescenti, tuttavia spesso questo persiste anche nell’età. Quando si parla di pelle acneica, talvolta emergono indicazioni discordanti o permangono alcuni luoghi comuni. MioDottore, ha coinvolto una delle sue esperte, la Dottoressa Maria Vastarella, dermatologa e medico estetico, al fine di sfatare ipiù ricorrenti in merito, suggerire utili consigli beauty e indentificare i cibi “amici” della pelle per fronteggiare questo fastidio. I 5più comuni sull’acne: attenzione al, mentre sì al(con moderazione) Per alleviare insofferenze e preoccupazioni per chi soffre di acne, la specialista di MioDottore ha identificato 5 elementi chiave sui quali fare chiarezza ...