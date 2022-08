Vaiolo delle scimmie | morto un turista italiano a Cuba

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - Corriere : Carabiniere muore in vacanza a Cuba. Le autorità locali: «Aveva il vaiolo delle scimmie» - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, morto un italiano in vacanza a Cuba #italiano #germanomancini #venezia #pescara #cuba - Today_it : Un carabiniere italiano è morto dopo essere stato contagiato dal #vaiolo delle scimmie - PalermoToday : Un carabiniere italiano è morto dopo essere stato contagiato dal vaiolo delle scimmie -

E' morto a Cuba un turista italiano di 50 anni, che aveva contratto il vaiolo delle scimmie. Si tratta di un carabiniere che lavorava nella provincia di Venezia, Germano Mancini, 50 anni che si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di ferragosto. Un turista italiano - il primo caso di vaiolo delle scimmie diagnosticato a Cuba - è morto domenica scorsa dopo essere rimasto in condizioni critiche. Lo riferisce il Ministero della salute pubblica cubano.