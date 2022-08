Usain Bolt diventa un marchio | la posa celebratica sbarca nel settore dell’abbigliamento

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Un’esultanza iconica, unache ha segnato un’epoca. Eha deciso dire un logo. L’ex campione olimpico e mondiale dei 100 metri ha depositato la domanda negli Stati Uniti la scorsa settimana, scrive il Guardian. “Ilè costituito dalla sagoma di un uomo in unadistintiva, con un braccio piegato e rivolto verso la testa e l’altro braccio sollevato e rivolto verso l’alto”, si legge nella domanda di registrazione.intende utilizzare il logo per una serie di prodotti di abbigliamento, occhiali da sole, gioielli, borse, ristoranti e anche per “un negozio al dettaglio di prodotti esclusivi di atletica leggera”. SportFace.