(Di martedì 23 agosto 2022) Gli amici lo hanno visto subito in difficoltà, ma non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo. Marco De Vallier, un uomo di 41 anni, è mortoda undiin undi via dell'Arcoveggio, nel Bolognese...

infoitinterno : Bologna, muore soffocato da un boccone di carne - PalermoToday : Un boccone di carne gli va di traverso: muore soffocato al ristorante - news_bologna : Tragedia in trattoria a Bologna, 41enne muore soffocato da un boccone di carne - bizcommunityit : Boccone di carne di traverso, muore a 41 anni davanti agli amici alla cena di compleanno - occhio_notizie : Dramma della domenica sera in un ristorante di #Bologna -

... proprio per i suoi problemi alla vista, aveva chiesto che lagli fosse servita già tagliata. Nonostante ciò ungli è forse andato di traverso provocandone il soffocamento. Inutili i ...Undiè costato la vita a un uomo. Marco De Vallier , 41 anni, è morto soffocato, domenica sera, dopo aver ingerito un pezzo diin un ristorante in via dell'Arcoveggio a Bologna . Il ...Secondo una prima ricostruzione della polizia il 41enne, proprio per i suoi problemi alla vista, aveva chiesto che la carne gli fosse servita già tagliata. Nonostante ciò un boccone gli è forse andato ...Un uomo di 41 anni è morto domenica sera, intorno alle ore 22, mentre si trovava a cena con un amico in un ristorante di via dell’Arcoveggio, a Bologna. L’uomo, ipovedente, è deceduto a causa di una o ...