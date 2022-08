Ucraina, Zelensky promette: “Risposta forte a bombe Russia” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky avverte la Russia di una “Risposta forte” a eventuali bombardamenti in coincidenza con la Festa dell’Indipendenza, che l’Ucraina celebra domani mentre il conflitto, dopo l’invasione russa, entra nel sesto mese. “Cosa farà l’Ucraina se colpiranno Kiev? – ha detto il presidente ucraino in dichiarazioni riportate da Ukrinform dopo una conferenza stampa a Kiev con il presidente polacco, Andrzej Duda – Kiev, Chernihiv, il Donbass sono tutti uguali. I nostri ucraini vivono lì. A Kharkiv, Zaporizhzhia. La Risposta sarà la stessa in queste città. Se ci attaccheranno riceveranno una Risposta, una Risposta forte”. “La nostra intelligence lavora con i nostri partner – ha proseguito dopo ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Volodymyravverte ladi una “” a eventuali bombardamenti in coincidenza con la Festa dell’Indipendenza, che l’celebra domani mentre il conflitto, dopo l’invasione russa, entra nel sesto mese. “Cosa farà l’se colpiranno Kiev? – ha detto il presidente ucraino in dichiarazioni riportate da Ukrinform dopo una conferenza stampa a Kiev con il presidente polacco, Andrzej Duda – Kiev, Chernihiv, il Donbass sono tutti uguali. I nostri ucraini vivono lì. A Kharkiv, Zaporizhzhia. Lasarà la stessa in queste città. Se ci attaccheranno riceveranno una, una”. “La nostra intelligence lavora con i nostri partner – ha proseguito dopo ...

MediasetTgcom24 : Zelensky: bandiera ucraina tornerà a sventolare sui territori occupati #Ucraina - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin': questa la netta dichiarazione di Mykhailo… - TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - giglioli_p : Appoggiando l'Ucraina per 6 mesi, Biden sta incassando, Borrell non gliene frega niente tanto è stipendiato, Draghi… - zazoomblog : Ucraina Zelensky promette: “Risposta forte a bombe Russia” - #Ucraina #Zelensky #promette: -