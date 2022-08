Qualificazioni Us Open 2022, analisi dei tabelloni della pattuglia azzurra: in ventuno cercano il main draw (Di martedì 23 agosto 2022) Flushing Meadows è pronto ad ospitare da martedì 22 agosto quattro splendide giornate di tennis in cui in 256 tra uomini e donne proveranno ad accedere al main draw degli Us Open 2022; alla fine, escludendo eventuali lucky losers, saranno trentadue coloro che ci riusciranno. Come ormai è consuetudine, folta la pattuglia azzurra, con ben ventuno rappresentanti in totale tra i due tabelloni di qualificazione. Andiamo a scoprire come è andato il sorteggio, analizzando ogni spot. (1) Lestienne vs Vavassori Blancaneaux vs Crawford Coaucaud vs Pucinelli de Almeida Klahn vs (23) Struff Nel primo spot di tabellone troviamo Andrea Vavassori, fresco di best ranking dopo un’ottima estate di risultati nei challenger italiani. Il piemontese purtroppo è riuscito ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Flushing Meadows è pronto ad ospitare da martedì 22 agosto quattro splendide giornate di tennis in cui in 256 tra uomini e donne proveranno ad accedere aldegli Us; alla fine, escludendo eventuali lucky losers, saranno trentadue coloro che ci riusciranno. Come ormai è consuetudine, folta la, con benrappresentanti in totale tra i duedi qualificazione. Andiamo a scoprire come è andato il sorteggio, analizzando ogni spot. (1) Lestienne vs Vavassori Blancaneaux vs Crawford Coaucaud vs Pucinelli de Almeida Klahn vs (23) Struff Nel primo spot di tabellone troviamo Andrea Vavassori, fresco di best ranking dopo un’ottima estate di risultati nei challenger italiani. Il piemontese purtroppo è riuscito ...

