Papa Francesco e lo Ior: 'Gestirà in esclusiva tutte le nostre risorse' (Di martedì 23 agosto 2022) L'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate 'compete in via esclusiva all'Istituto per le Opere di Religione'. Lo ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) L'attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate 'compete in viaall'Istituto per le Opere di Religione'. Lo ...

vaticannews_it : ???? #Ucraina, sei mesi fa iniziava la #guerra. Ripercorriamo gli appelli e le preghiere del #Papa per implorare la p… - vaticannews_it : #EconomyofFrancesco2022 Il progetto a tema giovani e ambiente di #Assisi ospiterà venti ragazzi provenienti da tutt… - santegidionews : Questa mattina #PapaFrancesco ha ricevuto in udienza Andrea Riccardi - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: ???? #Ucraina, sei mesi fa iniziava la #guerra. Ripercorriamo gli appelli e le preghiere del #Papa per implorare la pace,… - NotizieAbruzzo : Treni per raggiungere L'Aquila in occasione della visita di Papa Francesco -