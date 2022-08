Napoli, distanza minima col PSG per Fabian Ruiz: lo spagnolo ha un sogno (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato Napoli: la distanza tra gli azzurri e il PSG per Fabian Ruiz sarebbe ormai minima, i dettagli Fabian Ruiz è ormai un separato in casa al Napoli e il suo addio sembra ormai imminente. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ormai minima la distanza tra gli azzurri e il PSG per lo spagnolo. I parigini partono da una valutazione di 20 milioni, con il club partenopeo che chiedere uno sforzo in più. Dal canto suo, invece, Fabian Ruiz ha il sogno di tornare in Spagna ma sa che attendere fuori rosa la scadenza del contratto gli farebbe perdere il treno Mondiale. E così quella parigina è una pista che ha considerato sin da subito. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Calciomercato: latra gli azzurri e il PSG persarebbe ormai, i dettagliè ormai un separato in casa ale il suo addio sembra ormai imminente. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ormailatra gli azzurri e il PSG per lo. I parigini partono da una valutazione di 20 milioni, con il club partenopeo che chiedere uno sforzo in più. Dal canto suo, invece,ha ildi tornare in Spagna ma sa che attendere fuori rosa la scadenza del contratto gli farebbe perdere il treno Mondiale. E così quella parigina è una pista che ha considerato sin da subito. ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, rilancio al @SassuoloUS per #Raspadori. Resta distanza tra i club per quanto riguarda… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - liidsss : Potevi venire a Roma e stare a sole due ore di distanza da Napoli e invece no, namo dai turchi Non mi passa - ParliamoDiNews : Fabian verso il PSG? Distanza minima col Napoli! Lo spagnolo ha un sogno per il futuro #fabian #distanza #minima… - Pier77584284 : @TagLorenzo @carlo_garau @APesciarelli @EdoardoMecca1 Unica stagione in cui Ronaldo ha chiuso con meno di 30 goals… -