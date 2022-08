Letta attacca Conte dopo la rottura in Sicilia: «Un voltafaccia che mi lascia esterrefatto» (Di martedì 23 agosto 2022) Enrico Letta attacca Giuseppe Conte dopo la rottura del M5s alle Regionali in Sicilia. Il segretario del Pd parla di «un voltafaccia, io sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto legato a un’idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta e poi si è coerenti perché francamente se ne vedono di tutti i colori». Letta sottolinea che «erano state fatte le primarie» e dice che non si tratta «di una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, è la caduta del governo Draghi che ci ha portati a questo punto». Parlando della ricerca di un campo largo in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il segretario dem non risparmia nemmeno i leader del Terzo Polo: «Si è cercato di interloquire ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) EnricoGiuseppeladel M5s alle Regionali in. Il segretario del Pd parla di «un, io sono abbastanza, mi chiedo se sono rimasto legato a un’idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta e poi si è coerenti perché francamente se ne vedono di tutti i colori».sottolinea che «erano state fatte le primarie» e dice che non si tratta «di una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, è la caduta del governo Draghi che ci ha portati a questo punto». Parlando della ricerca di un campo largo in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il segretario dem non risparmia nemmeno i leader del Terzo Polo: «Si è cercato di interloquire ...

