La mamma che la sera lascia sola la figlia di 11 anni per appartarsi con un uomo (Di martedì 23 agosto 2022) Seminuda, visibilmente ubriaca e in compagnia di un uomo ma senza la sua bambina. Una donna di 40 anni, cittadina russa residente a Segrate, è stata trovata così dalla polizia di Como. E' stata denunciata per abbandono di minori e...

