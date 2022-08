Juve, Milik sorpassa Depay per il ruolo di vice Vlahovic (Di martedì 23 agosto 2022) Milik si avvicina ad indossare il bianconero: il polacco ha superato Depay nelle preferenze della Juve per il ruolo di vice Vlahovic Milik è il principale candidato per diventare il vice Vlahovic. Nelle ultime ore le sue quote sono scese, mentre si sono alzate quelle di Depay. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ha già raggiunto un accordo verbale col Marsiglia ed ha il gradimento del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)si avvicina ad indossare il bianconero: il polacco ha superatonelle preferenze dellaper ildiè il principale candidato per diventare il. Nelle ultime ore le sue quote sono scese, mentre si sono alzate quelle di. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ha già raggiunto un accordo verbale col Marsiglia ed ha il gradimento del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

