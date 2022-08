Jova Beach Party, la Procura di Lucca apre fascicolo per danno ambientale. Salvini: “Lasciate che gli artisti si esprimano” (Di martedì 23 agosto 2022) Indagine conoscitiva dopo la presentazione di un esposto: la Procura di Lucca ha aperto un fascicolo conoscitivo sul Jova Beach Party, il concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio il 2 e il 3 settembre. Il fascicolo è contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L’ipotesi di indagine è quella del danno ambientale, il 733 bis del codice penale legato alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. L’inchiesta è stata aperta dalla Procura dopo che un’associazione ambientalista ha presentato un esposto per un presunto danneggiamento delle vegetazione che costeggia la spiaggia. Nello specifico, si tratta di uno studio del professor Giovanni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Indagine conoscitiva dopo la presentazione di un esposto: ladiha aperto unconoscitivo sul, il concerto previsto sulla spiaggia del Muraglione a Viareggio il 2 e il 3 settembre. Ilè contro ignoti e nessuno al momento è iscritto sul registro degli indagati. L’ipotesi di indagine è quella del, il 733 bis del codice penale legato alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. L’inchiesta è stata aperta dalladopo che un’associazione ambientalista ha presentato un esposto per un presunto danneggiamento delle vegetazione che costeggia la spiaggia. Nello specifico, si tratta di uno studio del professor Giovanni ...

Corriere : Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale - Internazionale : Mentre le amministrazioni pubbliche fanno a gara per ospitare il tour di Jovanotti, non si discute abbastanza degli… - Open_gol : Il reato ipotizzato dalla magistratura è il 733 bis del codice penale, ovvero quello legato alla distruzione o dete… - neXtquotidiano : Ed è di nuovo polemica #JovaBeachParty, la #Procura di Lucca apre fascicolo per #dannoambientale. #Salvini: “Lasci… - paoloangeloRF : È stato aperto un fascicolo sulle tappe di Viareggio del Jova Beach Party -