In autostrada con i pattini a rotelle “Seguivo il navigatore” Bloccata e multata dalla polizia stradale

Bloccata in autostrada, fra Ventimiglia e Genova, mentre percorreva l'autostrada sui pattini a rotelle. Multata dalla polizia stradale e segnalata alla motorizzazione qualora volesse prendere la patente. La ragazza si è giustificata: "Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare"

