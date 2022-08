Esce di strada con l'auto e travolge cinque ragazzini sulla ciclabile (Di martedì 23 agosto 2022) Sfiorata la tragedia ieri sera a Lissaro di Mestrino, in provincia di Padova. cinque ragazzini che si erano fermati lungo la pista ciclabile per aiutare un amico che aveva subito un guasto al motorino, sono stati centrati in pieno da un'... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Sfiorata la tragedia ieri sera a Lissaro di Mestrino, in provincia di Padova.che si erano fermati lungo la pistaper aiutare un amico che aveva subito un guasto al motorino, sono stati centrati in pieno da un'...

zazoomblog : Trovato morto a 49 anni. Paolo esce per una corsa ma non ritorna: la tragica scoperta in strada - #Trovato #morto… - MaurizioTorchi2 : RT @HoaraBorselli: Esce un video integrale sul #messaggero di un atroce stupro subito per strada da una donna ucraina da parte di un richie… - Pit792655151 : RT @HoaraBorselli: Esce un video integrale sul #messaggero di un atroce stupro subito per strada da una donna ucraina da parte di un richie… - garyermini : RT @HoaraBorselli: Esce un video integrale sul #messaggero di un atroce stupro subito per strada da una donna ucraina da parte di un richie… - GhislandiMonica : RT @HoaraBorselli: Esce un video integrale sul #messaggero di un atroce stupro subito per strada da una donna ucraina da parte di un richie… -