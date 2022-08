Elodie, storia con Andrea Iannone? Le segnalazioni infuocano il web (Di martedì 23 agosto 2022) Elodie Di Patrizi sta infiammando il gossip di questa fine dell’estate a causa di un presunto flirt con Andrea Iannone. Qualche settimana fa, vi parlammo di una cena sospetta tra i due accompagnati da diversi amici ma pare che questa volta le segnalazioni siano molto più intense. Paparazzati insieme a Lugano Dopo la cena sospetta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 agosto 2022)Di Patrizi sta infiammando il gossip di questa fine dell’estate a causa di un presunto flirt con. Qualche settimana fa, vi parlammo di una cena sospetta tra i due accompagnati da diversi amici ma pare che questa volta lesiano molto più intense. Paparazzati insieme a Lugano Dopo la cena sospetta L'articolo

che_pallee : @1Pink24 @mengonianalytic in una storia si sentiva la voce di gaia insieme a mengoni ed elodie - RadioZetaOf : ?? Elodie ha un nuovo fidanzato? La storia con Marracash è definitivamente chiusa? #Elodie #AndreaIannone #Marracash - manuklimt : RT @FaziEditore: Fra un mese, il 20 settembre, uscirà in libreria «Le lupe di Pompei», il primo capitolo della trilogia bestseller di Elodi… - ladivoralibri : RT @FaziEditore: Fra un mese, il 20 settembre, uscirà in libreria «Le lupe di Pompei», il primo capitolo della trilogia bestseller di Elodi… - AleNekPattzStew : RT @FaziEditore: Fra un mese, il 20 settembre, uscirà in libreria «Le lupe di Pompei», il primo capitolo della trilogia bestseller di Elodi… -