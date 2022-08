“Costretta a chiedere aiuto”. Problemi per Rosa Perrotta, l’annuncio ai fan: “Fatelo anche voi” (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle scorse ore Rosa Perrotta è tornata sui social e precisamente su Instagram ha deciso di sfogarsi e di raccontare ciò che sta vivendo. Ha chiesto aiuto ad uno specialista per affrontare i suoi Problemi e ha invitato anche i suoi follower a fare lo stesso, nel momento in cui sentano la necessità di non farcela da soli. Le sue sono state parole importanti e molto sentite, giunte dal profondo del suo cuore, e coloro che la seguono hanno apprezzato moltissimo il messaggio che ha voluto inviare pubblicamente. Rosa Perrotta ha ammesso di aver avuto e di aver ancora bisogno di aiuto. Fondamentale la presenza di uno specialista, che le sta permettendo di migliorare la sua quotidianità. Nel mese di luglio Alessandro Rosica aveva detto sull’ex Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Nelle scorse oreè tornata sui social e precisamente su Instagram ha deciso di sfogarsi e di raccontare ciò che sta vivendo. Ha chiestoad uno specialista per affrontare i suoie ha invitatoi suoi follower a fare lo stesso, nel momento in cui sentano la necessità di non farcela da soli. Le sue sono state parole importanti e molto sentite, giunte dal profondo del suo cuore, e coloro che la seguono hanno apprezzato moltissimo il messaggio che ha voluto inviare pubblicamente.ha ammesso di aver avuto e di aver ancora bisogno di. Fondamentale la presenza di uno specialista, che le sta permettendo di migliorare la sua quotidianità. Nel mese di luglio Alessandro Rosica aveva detto sull’ex Uomini e ...

verisflor : @Pandivia1 @angelozziclaudi @benzo52 @Vathek1984 E poi vorrei chiedere, ma che vuol dire che è censurato? Che se no… - Efisio31251859 : @AntigoneCris @horusarcadia @MrB0ngh4N0w Che scemenza! Secondo te il partitino a chi toglie voti? Ecco se la Meloni… - imgalatea_ : io costretta a chiedere al bono della reception la carta igienica: - pttbyeol : RT @CY8ERPUNKZ: per l'ennesima volta mi vedo costretta a chiedere: tagliami a rondelle come una zucchina - CY8ERPUNKZ : per l'ennesima volta mi vedo costretta a chiedere: tagliami a rondelle come una zucchina -