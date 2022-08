Cosa fa bene al cuore? 5 consigli per mantenere cuore sano e arterie pulite (Di martedì 23 agosto 2022) L’importanza di una sana circolazione sanguigna Dobbiamo immaginare il percorso sanguigno come una via di scarto e di ripresa di ossigeno; il ruolo della circolazione è di rilasciare sostanze vitali nel corpo e di rimuovere i prodotti di scarto, come per esempio l’anidride carbonica e l’acido lattico. Il sangue torna poi al cuore e questo circolo prosegue e rende vitale organi e apparati. Quando la circolazione sanguigna non funziona bene si possono verificare varie manifestazioni come l’intorpidimento di mani e piedi con una sensazione di formicolio; la circolazione in questo caso non riesce a raggiungere le estremità. Anche la temperatura degli arti inferiori che resta sempre bassa potrebbe rivelare un ostacolo a livello circolatorio. Un cattivo ritorno del sangue si manifesta anche in gonfiore a carico dei piedi, delle caviglie e ... Leggi su dilei (Di martedì 23 agosto 2022) L’importanza di una sana circolazione sanguigna Dobbiamo immaginare il percorso sanguigno come una via di scarto e di ripresa di ossigeno; il ruolo della circolazione è di rilasciare sostanze vitali nel corpo e di rimuovere i prodotti di scarto, come per esempio l’anidride carbonica e l’acido lattico. Il sangue torna poi ale questo circolo prosegue e rende vitale organi e apparati. Quando la circolazione sanguigna non funzionasi possono verificare varie manifestazioni come l’intorpidimento di mani e piedi con una sensazione di formicolio; la circolazione in questo caso non riesce a raggiungere le estremità. Anche la temperatura degli arti inferiori che resta sempre bassa potrebbe rivelare un ostacolo a livello circolatorio. Un cattivo ritorno del sangue si manifesta anche in gonfiore a carico dei piedi, delle caviglie e ...

AlexBazzaro : In politica si vince e si perde. Nessuno ha “di diritto” un posto. La cosa che conta è onorare il ruolo finché lo s… - pfmajorino : Gli attacchi della destra italiana, una delle peggiori destre d'Europa, ai candidati del #PD, tra cui Marco Sarra… - francescacheeks : la Juve non gioca bene certo ma mica questa cosa esclude il fatto che gli altri fossero sempre a terra coi crampi - Ladyoscar721 : @nazlipetrin @Sam43245632 @Nuccia_88 @Sabrina79566092 Non ho messo in bocca nulla ho detto quello che penso io e ti… - Scintilla0374 : @RobertoRenga Io mi guarderei bene dal criticare Rita dalla Chiesa per la scelta fatta visto che è la figlia di un… -