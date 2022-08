Ancora due parole su quell’assist di De Bruyne (Di martedì 23 agosto 2022) Guardando giocare Kevin De Bruyne mi torna in mente una cosa che ho letto in Livelli di Gioco, di John McPhee. La madre del tennista Clark Graebner, mentre riguarda la semifinale dello US Open del 1968 contro Arthur Ashe, dice del figlio: «L’unica cosa che vorrei è che imparasse a sorridere anche in campo. Ha un’aria truce che non gli corrisponde neanche un po’». L’aria di De Bruyne non è proprio truce, ma di certo neanche lui sorride in campo. Non sembra felice mentre gioca a calcio, non si direbbe che provi piacere a mettere un compagno davanti alla porta, neanche dopo che ha fatto passare la palla sotto le gambe di un avversario, infilando la lama nel blocco difensivo come uno sposo che taglia la prima fetta della torta. «Quando gioco dentro di me è come se ci fossero due Kevin, a volte divento un piccolo bastardo». Lo ha detto lui e ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 23 agosto 2022) Guardando giocare Kevin Demi torna in mente una cosa che ho letto in Livelli di Gioco, di John McPhee. La madre del tennista Clark Graebner, mentre riguarda la semifinale dello US Open del 1968 contro Arthur Ashe, dice del figlio: «L’unica cosa che vorrei è che imparasse a sorridere anche in campo. Ha un’aria truce che non gli corrisponde neanche un po’». L’aria di Denon è proprio truce, ma di certo neanche lui sorride in campo. Non sembra felice mentre gioca a calcio, non si direbbe che provi piacere a mettere un compagno davanti alla porta, neanche dopo che ha fatto passare la palla sotto le gambe di un avversario, infilando la lama nel blocco difensivo come uno sposo che taglia la prima fetta della torta. «Quando gioco dentro di me è come se ci fossero due Kevin, a volte divento un piccolo bastardo». Lo ha detto lui e ...

