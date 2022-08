Addio a Jerry Allison | mitico batterista dei Crickets

(Di martedì 23 agosto 2022) E’ morto all’età di 82 annidei The, il gruppo musicale americano fondato nel 1957 da Buddy Holly e inserito nella Rock’n’roll hall of fame nel 2012. Lo riferisce la Bbc spiegando che la morte diè stata annunciata ieri sera sulla pagina facebook di Buddy Holly, ma senza precisare la causa né la data esatta.era stato anche coautore della band scrivendo alcuni dei loro più grandi successi, tra i quali ‘That’ll be the day’ e ‘Peggy Sue’. Nel post infatti si legge che “JI (, ndr) era un musicista in anticipo sui tempi e senza dubbio la sua energia, le sue idee e le sue abilità eccezionali hanno contribuito sia al successo dei The, sia al ...

Il Denaro

Nel messaggio, in cui"JI" Allison viene definito "uno degli amici più cari di Buddy, e da decenni fonte d'ispirazione per i batteristi", si legge anche "JI era un musicista precursore dei suoi ...