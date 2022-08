A 15 anni di distanza si riunisce la famiglia Cooper di ‘The O C’ | lo scatto dei protagonisti Julie | Jimmy e Marissa

(Di martedì 23 agosto 2022) È tempo di reunion per il cast diO.C’. Melinda Clarke, interprete di, si è incontrata a Charleston (Carolina del Sud) con Mischa Barton e Tate Donovan, i quali hanno recitato nei ruoli della figliae dell’ex marito. Il selfie degli attori è già virale, complice il grande successo che la serie ha riscosso all’inizio degli2000. Sebbene il primo episodio sia stato trasmesso in America nel 2003 (in Italia un anno dopo) e le stagioni siano solo quattro, le repliche conquistano ancora milioni di telespettatori. I tre hanno documentato l’incontro con un autoche Clarke ha condiviso sui social: “È successo! Reunion della! Rivedere questi due mi ha riempito il cuore”, ha scritto a ...

