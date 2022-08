US Open | Zverev non ce la fa | c’è il forfait

(Di lunedì 22 agosto 2022) Alexandernon prenderà parte agli US. La star tedesca, numero 2 al mondo, non si è ancora lasciato alle spalle le scorie dell’infortunio alla caviglia subito al Roland Garros. Secondo la Bildnon si sente ancora del tutto in forma per il Grande Slam e tornerà invece nella fase a gironi di Coppa Davis, dal 13 al 18 settembre nella sua città natale, Amburgo. Il 25enne si è infortunato alla caviglia nel match contro Rafael Nadal all’inizio di giugno e ha subito un danno ai legamenti che ha richiesto un intervento chirurgico. SportFace.

