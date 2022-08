FirenzePost : Empoli: tifoso della Fiorentina picchiato e insultato dopo la partita. Indagano i carabinieri - sportface2016 : Un tifoso della #Fiorentina aggredito ad #Empoli: prognosi di 30 giorni - MarcoElliottOUT : @luigidiplacido @Spina14_acm Tu infatti non sei un tifoso del Milan sei un tifoso aziendalista della proprietà, com… - selfie_gleba : @SamCacciolo Grazie Fabrizio che hai sdoganato il soprannome della stagione 22/23 per Francesco tifoso del Foggia - Hyperrita : @JMCLuigi Ho provato a chiedere a quelli della setta quando è possibile andare al JMuseum a vedere questo fatidico… -

Empoli Channel

... Jim Ratcliffe , l'uomo più riccoGran Bretagna, con un patrimonio di circa 15 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro ). Il 69ennedei Red Devils sa bene come portare avanti i ...Dopo gli insulti, i tre avrebbero poi aggredito fisicamente l'uomo, colpendolo con calci e pugni al volto, primafuga. Il ferito è stato trasportato presso il San Giuseppe di Empoli, dove è ... Picchiato tifoso della Fiorentina in un circolo di Empoli EMPOLI - Aggressione a Empoli dopo la partita con la Fiorentina. Un tifoso 53enne ha denunciato di essere stato aggredito e insultato, nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 agosto, in un circolo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...