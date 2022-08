Ultime Notizie – I cinque titoli peggiori del Ftse Mib, scivola Saipem (Di lunedì 22 agosto 2022) Saipem guida la classifica dei cinque titoli peggiori del Ftse Mib. In una giornata pesante per le borse europee per i timori di nuove strette monetarie da parte delle banche centrali e per la nuova impennata del prezzo del gas, il titolo del gruppo dell’ingegneria per le infrastrutture e l’energia cede il 5,46% a 0,71 euro, scivolando sul calo del prezzo del petrolio. Le vendite colpiscono però tutti i settori del listino principale di Piazza Affari. Stellantis cede il 4,80%, Tim il 4,48% e Bper il 4,45%. Moncler chiude la classifica dei cinque titoli peggiori del Ftse Mib, con una flessione del 4,21%. I titoli del comparto bancario sono particolarmente penalizzati nella prima seduta della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)guida la classifica deidelMib. In una giornata pesante per le borse europee per i timori di nuove strette monetarie da parte delle banche centrali e per la nuova impennata del prezzo del gas, il titolo del gruppo dell’ingegneria per le infrastrutture e l’energia cede il 5,46% a 0,71 euro,ndo sul calo del prezzo del petrolio. Le vendite colpiscono però tutti i settori del listino principale di Piazza Affari. Stellantis cede il 4,80%, Tim il 4,48% e Bper il 4,45%. Moncler chiude la classifica deidelMib, con una flessione del 4,21%. Idel comparto bancario sono particolarmente penalizzati nella prima seduta della ...

