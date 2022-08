Ucraina | vietate manifestazioni pubbliche da oggi a giovedì

pasqualecapozzi : Papa Francesco: “L’Ucraina sta vivendo un’immane crudeltà” - Owl36350444 : RT @Owl36350444: Intanto #Francia e #Germania forniscono all'#Ucraina mine anticarro vietate ad attivazione magnetica. #Ukraine #WarCrimes… - Owl36350444 : Intanto #Francia e #Germania forniscono all'#Ucraina mine anticarro vietate ad attivazione magnetica. #Ukraine… - jackbarton21 : L'ucraina usa mine vietate 'petalo' e perché sono così pericolose? Queste mine antiuomo possono essere seminate dir… - yajamer : RT @colonnelloedi: La Francia pensa di fare una buona azione uccidendo i russi? Tuttavia, 'non scavare una buca per un altro, ci cadrai tu… -

- Un provvedimento necessario secondo le autorità di Kiev a garantire la sicurezza. In occasione del 24 agosto, il giorno dell'indipendenza. Zelensky teme attacchi particolarmente violenti... che viola il quarto emendamento della Costituzione statunitense - secondo cui sonotutte ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inRicorderemo quella del 2022 come l ...Un provvedimento necessario secondo le autorità di Kiev a garantire la sicurezza. In occasione del 24 agosto, il giorno dell'indipendenza. Zelensky teme attacchi particolarmente violenti ...Roma, 22 ago. (LaPresse) – Kiev ha vietato raduni e manifestazioni dal 22 al 25 agosto per l’alto rischio di attacchi russi nel Giorno dell’Indipendenza ucraino (24 agosto). L’amministrazione militare ...