Ruolo da GPS sostegno prima fascia | avviato l’algoritmo Ecco i primi Uffici Scolastici che pubblicano le nomine a tempo determinato

orizzontescuola : Ruolo da GPS sostegno prima fascia, avviato l’algoritmo. Ecco i primi Uffici Scolastici che pubblicano le nomine a… - orizzontescuola : Ruolo rifiutato da GaE, come si può tornare ad insegnare per infanzia e primaria: GPS, concorso, MAD - lacittanews : Di Nino Sabella Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande… - GazzettaDellaSc : Assunzioni docenti 2022: occhi puntati su surroghe, straordinario bis e GPS sostegno prima fascia. Ancora tante le… - orizzontescuola : Assunzioni docenti 2022: occhi puntati su surroghe, straordinario bis e GPS sostegno prima fascia. Ancora tante le… -

... anzi sostenendo che si opera per il bene degli alunni, di cosa stiamo parlando Perché non si cancellano i posti in deroga per i docenti specializzati su sostegno Perché non assume inda...... anzi sostenendo che si opera per il bene degli alunni, di cosa stiamo parlando Perché non si cancellano i posti in deroga per i docenti specializzati su sostegno Perché non assume inda...Previsto un nuovo record di supplenze a settembre, Anief: 'Basta integrare GM con idonei e assumere da I fascia GPS posto comune'.(Teleborsa) - Per la scuola italiana i supplenti rimangono “la spina nel fianco”. Lo scrive stamane La Repubblica, ricordando che ci sono “cinque i concorsi avviati dal 2020, dall'infanzia alle superi ...