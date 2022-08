Rotondi | “Ho accettato la candidatura alla Camera nel collegio di Avellino”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Holaneldi, la mia città – ad annunciarlo è l’on. Gianfranco-. Avevo resistito alle pressioni del centrodestra nazionale, suggerendo altri nomi, secondo me più meritevoli e radicati. Non ho più resistito quando a chiedermelo è stato tutto il centrodestra di, dicendomi che nessun altro nome avrebbe unito la coalizione. A quel punto, un rifiuto sarebbe stato un gesto di arroganza e di scortesia verso la mia provincia di origine, dquale manco politicamente da ben ventisei anni”. “Mi distaccai dpolitica irpina per un gesto radicale – prosegue – di quelli che si fanno a trent’anni: sfidai il sistema di potere ...

