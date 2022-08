Rita Dalla Chiesa rinuncia al GF Vip e si candida, pioggia di insulti contro la vip di #ForzaItalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Nelle liste di Forza Italia spunta anche il nome di Rita Dalla Chiesa che rinuncia al Grande Fratello Vip per correre alle prossime elezioni politiche. Dopo giorni di confronto e discussioni - con molti big esclusi a causa del taglio dei parlamentari - Forza Italia è riuscita a trovare la quadra per le liste elettorali puntando anche su volti diventati famosi al grande pubblico grazie alla tv. Per questo la nota conduttrice, Rita Dalla Chiesa, comparirà in diversi listini plurinominali in varie Regioni ma il posto nel prossimo Parlamento è garantito dal collegio blindato in Puglia, dunque è praticamente certa di entrare nel prossimo Parlamento italiano. Rita Dalla Chiesa non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Nelle liste di Forza Italia spunta anche il nome dicheal Grande Fratello Vip per correre alle prossime elezioni politiche. Dopo giorni di confronto e discussioni - con molti big esclusi a causa del taglio dei parlamentari - Forza Italia è riuscita a trovare la quadra per le liste elettorali puntando anche su volti diventati famosi al grande pubblico grazie alla tv. Per questo la nota conduttrice,, comparirà in diversi listini plurinominali in varie Regioni ma il posto nel prossimo Parlamento è garantito dal collegio blindato in Puglia, dunque è praticamente certa di entrare nel prossimo Parlamento italiano.non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ...

