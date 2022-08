Pattinava sull' autostrada A10 Ventimiglia - Genova

(Di lunedì 22 agosto 2022) In pattini all' una e trenta di nottea10. E' successo nelle primissime ore di domenica, protagonista una ragazza di cui non si conoscono le generalità. Sono stati ...

tordizuin : Vai a fidarti dei #navigator . @Adnkronos <<Pattinava sull'A10, l'autostrada che collega Ventimiglia a Genova. La… - infoitinterno : Pattinava sull’autostrada in piena notte: “Seguivo il navigatore”. Intervento della polizia -

- In pattini all' una e trenta di notte'autostrada a10 Ventimiglia - Genova. E' successo nelle primissime ore di domenica, protagonista una ragazza di cui non si conoscono le generalità. Sono ...Informazioni'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli Fermata in A10 mentre: si tratta di una transgender brasiliana residente a RomaE' successo nelle primissime ore di domenica, protagonista una ragazza che si è giustificata riferendo ai poliziotti che stava seguendo il percorso più breve del suo navigatore satellitare, per raggiu ...Un comportamento sconsiderato che sarebbe potuto finire in tragedia e che ha portato a una multa a una segnalazione alla motorizzazione civile qualora la donna intendesse prendere la patente.