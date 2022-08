Ostia e Terracina | controlli sui 2 litorali | beccati 4 ubriachi alla guida

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 agosto 2022) La Polizia di Stato ha promosso nelle località balneari italiane una campagna di sensibilizzazione intesa a diffondere la “cultura dellasicura” con particolare riguardo allo stato di alterazione psicofisica da alcool o sostanze stupefacenti. La campagna di prevenzione ha fatto tappa nel Lazio nelle località di, dove nelle mattinate del 19 e del 20 agosto si è tenuta un’attività di informazione volta a prevenire i comportamenti pericolosicon il supporto del Pullman azzurro, aula multimediale interattiva della Polizia di Stato. I passanti sono stati coinvolti dagli agenti della Polstrada in momenti formativi ove, oltre ai consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada, è stato inoltre possibile fare l’esperienza ...