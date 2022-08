Nations League, da mercoledì in vendita i biglietti per Italia-Inghilterra del 23 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) Venerdì 23 settembre allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano l’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra di Southgate, per quello che sarà il quinto impegno nel girone 3 della Nations League 2022/23. La vendita libera dei tagliandi per la sfida, in programma alle 20.45, inizierà mercoledì 24 agosto alle ore 12.00, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Tuttavia, per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, è già possibile acquistare i biglietti dalle 12 di oggi. I prezzi del match saranno molto popolari, con settori a partire da 10 euro e molte agevolazioni per le famiglie, giovani e Over 65. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Venerdì 23allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano l’di Roberto Mancini affronterà l’di Southgate, per quello che sarà il quinto impegno nel girone 3 della2022/23. Lalibera dei tagliandi per la sfida, in programma alle 20.45, inizierà24 agosto alle ore 12.00, presso i puntiVivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Tuttavia, per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, è già possibile acquistare idalle 12 di oggi. I prezzi del match saranno molto popolari, con settori a partire da 10 euro e molte agevolazioni per le famiglie, giovani e Over 65. SportFace.

