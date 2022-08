Ludovica Frasca, matrimonio finito: “Se state male andate via, vorrei aiutarvi tutte” (Di lunedì 22 agosto 2022) Ludovica Frasca ha lasciato il marito, conferma che il suo matrimonio è finito già da un po’ di tempo ma solo oggi trova il modo di parlarne. L’ex velina di Striscia la notizia non si sente ancora pronta a raccontare cosa è accaduto, perché sta così male, perché gli ultimi mesi per lei sono stati molto duri. Ludovica Frasca forse non dirà mai nulla ma lascia intendere che c’era qualcosa di sbagliato nel suo rapporto con il marito. Non era solo una semplice crisi tra lei e Frank Faricy ma qualcosa di ben più grave, qualcosa che le faceva male. Ludovica Frasca riparte dalla persona che ha capito deve amare più di tutti, se stessa, ma ha anche dei consigli da dare alle donne che stanno attraversando il suo stesso periodo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 agosto 2022)ha lasciato il marito, conferma che il suogià da un po’ di tempo ma solo oggi trova il modo di parlarne. L’ex velina di Striscia la notizia non si sente ancora pronta a raccontare cosa è accaduto, perché sta così, perché gli ultimi mesi per lei sono stati molto duri.forse non dirà mai nulla ma lascia intendere che c’era qualcosa di sbagliato nel suo rapporto con il marito. Non era solo una semplice crisi tra lei e Frank Faricy ma qualcosa di ben più grave, qualcosa che le facevariparte dalla persona che ha capito deve amare più di tutti, se stessa, ma ha anche dei consigli da dare alle donne che stanno attraversando il suo stesso periodo, ...

