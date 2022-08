Leon Edwards ha sorpreso tutti

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 agosto 2022) I fan di MMA che non hanno puntato la sveglia alle quattro per guardare UFC 278 in diretta devono aver creduto di star ancora sognando quando, al mattino, si sono trovati davanti allo scatto che ritrae Kamaru Usman con gli occhi sbarrati, come se stesse avendo un incubo, ironicamente vittima del proprio stesso soprannome – the nigerian nightmare. Usman era a quota 15 vittorie consecutive in UFC, a una sola dal record di successi di Anderson Silva, ma il sogno si è spezzato a un minuto dalla fine dell’incontro. Sabato notte è successo qualcosa che non solo Usman, ma anche qualsiasi altro appassionato e conoscitore di MMA avrebbe mai immaginato: il nuovo campione dei Pesi Welter è diventato, che al loro secondo incontro (a distanza di sette anni dal primo) lo ha messo KO con un calcio alla testa. Già il primo round era andato a favore ...