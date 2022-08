Juventus, infortunio Bonucci: c’è la data del rientro (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus è alle prese con l’infortunio di Bonucci. Il difensore dovrebbe rientrare per un match specifico Anche se convocato per il match di questa sera contro la Sampdoria, Bonucci non sarà della partita per precauzione a causa dell’infortunio al flessore, Il problema fisico rimediato qualche giorno fa, infatti, gli dà ancora fastidio. Il capitano della Juventus, come spiegato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, dovrebbe tornare regolarmente in campo per il big match di sabato pomeriggio contro la Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Laè alle prese con l’di. Il difensore dovrebbe rientrare per un match specifico Anche se convocato per il match di questa sera contro la Sampdoria,non sarà della partita per precauzione a causa dell’al flessore, Il problema fisico rimediato qualche giorno fa, infatti, gli dà ancora fastidio. Il capitano della, come spiegato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, dovrebbe tornare regolarmente in campo per il big match di sabato pomeriggio contro la Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

