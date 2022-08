Juve, bloccato Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di Depay | Primapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 13:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La Juventus ha prenotato Arkadiusz Milik. Anzi, bloccato in attesa di capire se Memphis Depay deciderà di rivedere al ribasso la richiesta da 7 milioni di euro netti a stagione. Nell’incontro tra il direttore sportivo Federico Cherubini e lo stato maggiore del Marsiglia si è arrivati a una intesa di massima sulla formula e gli eventuali costi dell’operazione: prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Ascolta “Juve, bloccato Milik: cifre e dettagli dell’affare in attesa di Depay” su Spreaker.LA SITUAZIONE – Milik non è una prima scelta per Tudor e ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 13:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Lantus ha prenotato Arkadiusz. Anzi,indi capire se Memphisdeciderà di rivedere al ribasso la richiesta da 7 milioni di euro netti a stagione. Nell’incontro tra il direttore sportivo Federico Cherubini e lo stato maggiore del Marsiglia si è arrivati a una intesa di massima sulla formula e gli eventuali costi dell’operazione: prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Ascolta “indi” su Spreaker.LA SITUAZIONE –non è una prima scelta per Tudor e ...

